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В селе Ивановка в страшном ДТП погибли три человека, среди них ребенок

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- Оксана Гут
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В селе Ивановка в страшном ДТП погибли три человека, среди них ребенок.

Как сообщила пресс-служба МЧС, авария произошла на 50-м км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в с. Ивановка Ысык-Атинского района. Водитель Mercedes-Benz врезался в бетонное ограждение посреди дороги.

В результате происшествии 3 человека - мужчина, женщина и ребенок погибли на месте. Еще трое - 2 женщины и мужчина - получили травмы различной степени тяжести. Имена погибших и пострадавших уточняются.

На место происшествия были привлечены четыре спасателя Токмокского отдела МЧС №21, которые вынесли пострадавших из машины и передали их скорой медицинской помощи.

Погибших забрала скорая помощь до приезда спасателей.


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URL: https://www.vb.kg/405238
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, погиб ребенок, МЧС
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