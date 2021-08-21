В селе Ивановка в страшном ДТП погибли три человека, среди них ребенок.

Как сообщила пресс-служба МЧС, авария произошла на 50-м км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в с. Ивановка Ысык-Атинского района. Водитель Mercedes-Benz врезался в бетонное ограждение посреди дороги.

В результате происшествии 3 человека - мужчина, женщина и ребенок погибли на месте. Еще трое - 2 женщины и мужчина - получили травмы различной степени тяжести. Имена погибших и пострадавших уточняются.

На место происшествия были привлечены четыре спасателя Токмокского отдела МЧС №21, которые вынесли пострадавших из машины и передали их скорой медицинской помощи.

Погибших забрала скорая помощь до приезда спасателей.