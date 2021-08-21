Деятельность Конгресса женщин КР отметили на форуме ШОС по образованию

Как лидер крупнейшей женской организации Кыргызстана, вы многое делаете для продвижения женского образования, сокращения бедности в своей стране и для укрепления международного женского движения", - такие слова с высокой трибуны международного Форума ШОС о роли образования женщин в сокращении бедности были сказаны в адрес президента Конгресса женщин Замиры Акбагышевой.

Как она отметила в своем выступлении на Пекинском форуме, бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин. Одна из них - низкий уровень образования, недостаточная профессиональная подготовка. Конгресс женщин на протяжении многих лет осуществляет проект "Образованная женщина - образованная страна". Поскольку именно доступное образование - это первый шаг в борьбе с бедностью и бесправием, и, как показывает жизнь, оно крайне важно и для независимости женщин и гендерного равенства.

"Как справедливо гласит древняя китайская поговорка, путешествие в тысячу ли начинается с первого шага. И первым шагом нашей организации было именно образование. Кыргызстан считается лидером в мире по созданию бизнес-инкубаторов. Конгресс с начала 90-х годов обучил профессиональным навыкам сотни кыргызстанок в разных регионах страны, благодаря чему они обрели специальность и получили возможность открыть свое дело, найти работу. А когда женщины получают образование, у них появляется возможность улучшить уровень своей жизни, избавить от бедности и свою семью", - отметила Замира Акбагышева.

Как она подчеркнула в своем выступлении на форуме, Кыргызстан гарантирует женщинам равные права на получение образования. И конгресс во многом ему помогает. Благодаря проекту "Образованная женщина – образованная страна" на бесплатных курсах кыргызстанки обучаются навыкам работы на компьютере, основам бизнес-планирования, получают знания в других областях. За время работы бессрочного проекта 33 тысячи женщин научились составлять проекты, писать заявки на гранты, познакомились с основными положениями законов, защищающих права предпринимателей. А более десяти тысяч прошли языковое обучение, научились кроить и шить в мастерских, открытых конгрессом.

"На днях при поддержке чрезвычайного и полномочного посла Китая в КР госпожи Ду Дэвэнь и Всекитайской федерации женщин состоится открытие учебного швейного центра, - сказала Замира Акбагышева. – А это значит, что мы поможем еще большему числу женщин встать на ноги, обрести очень востребованную профессию и тем самым поддержим швейную отрасль в нашей стране".

По мнению Акбагышевой, кыргызские женщины внесли свой немалый вклад в сокращение бедности. Особое внимание со стороны государства, которое больше стало поддерживать кыргызстанок в разных сферах жизни, придает импульс и развитию образования и сокращению бедности в Кыргызстане.

Как отмечалось на форуме, в настоящее время в мире 435 миллионов женщин по-прежнему живут в нищете, гендерные различия в образовании остаются очевидными. Из-за вспышки коронавируса женщинам предстоит преодолеть новый вызов в области сокращения бедности. Поэтому, как было подчеркнуто на встрече, женщины стран-членов ШОС, других государств, руководствуясь Шанхайским духом, должны взаимодействовать между собой в разных областях, углублять сотрудничество в сфере образования женщин, которое даст им надежду на положительные перемены в их жизни.

В работе форума приняли участие супруга председателя КНР, специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам поддержки образования девочек и женщин Пэн Лиюань, председатель Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэ, главы правительств и парламентов, супруги президентов, послы и дипломаты 18 стран, руководители женских организаций государств-членов ШОС и государств-наблюдателей при ШОС, представители международных организаций.