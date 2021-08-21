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В Тюпском районе запущена швейная фабрика

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- Оксана Гут
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В Тюпском районе Иссык-Кульской области запущена швейная фабрика, софинансирование запуска которой осуществлено за счёт средств "Фонда развития Иссык-Кульской области". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область Садыр Жапаров сегодня, 21 августа, осмотрел швейную фабрику, обеспечивающую жителей района 200 рабочими местами.

Глава государства ознакомился с условиями труда, обустройством рабочих мест и состоянием производственной техники.

Предприятие в селе Тюп является филиалом ОсОО "Салкын" - самой крупной фабрики по производству изделий из хлопка в Кыргызстане. Она изготавливает полотна, трикотажные и носочно-чулочные и другую продукцию.

В беседе с местными жителями и сотрудниками фабрики Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что ранее средства "Фонда развития Иссык-Кульской области" использовались нецелевым образом, на различных уровнях распределения имелись коррупционные моменты, в результате многие хорошие региональные проекты остались не реализованными.

Садыр Жапаров на примере открытой сегодня 200-местной фабрики в селе Тюп отметил, что теперь все средства Фонда будут прозрачно распределяться на поддержку инициатив предпринимателей в регионах.

Местные жители в разговоре с Главой государства подняли вопросы обеспечения питьевой водой населенных пунктов, трансформации земельных участков, увеличения размера пособий, а также строительства социально-образовательных объектов – школ и детских садов.

Президент Садыр Жапаров рассказал о планах по усилению роли органов местного самоуправления, в частности, акимов, и по повышению уровня пособий и заработных плат работникам бюджетной сферы.


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URL: https://www.vb.kg/405244
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, промышленность, Тюпский район, швейная отрасль, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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