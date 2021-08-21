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СМИ: Брат экс-президента Афганистана присягнул на верность талибам

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- Оксана Гут
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Движение "Талибан"* заявило, что ему присягнул на верность Хашмат Гани - младший брат уже экс-президента Афганистана. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Как говорится в заявлении, при этом присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.

Ранее местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи не разглашаются.

При этом источник РИА Новости в движении рассказал, что глава политофиса "Талибана" мулла Барадар приехал в Кабул на переговоры о создании правительства.

"Талибан" - радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим.


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URL: https://www.vb.kg/405248
Теги:
Афганистан, президент, Талибан, СМИ
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