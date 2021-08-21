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В Джалал-Абаде прошел фестиваль мастеров и дизайнеров "Золотая долина"

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- Оксана Гут
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Заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова приняла участие в фестивале мастеров и дизайнеров "Золотая долина" в городе Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Жылдыз Бакашова подчеркнула, что Кыргызстан, вступая на путь современного развития, возрождает свои национальные достояния и ценности, поднимая их значимость на международном уровне. Так, в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли знания Кыргызской Республики в производстве традиционных войлочных ковров, ала-кийиз, шырдак, юрт и ак калпак.

"В национальных идеях кыргызского народа много тайн. Особого упоминания заслуживают наши национальные атрибуты. Кажется, что в каждом из них заключены мысли, мечты и образ жизни наших предков-кочевников, близких к природе. Сегодня республиканский фестиваль "Золотая долина" - это хорошая возможность для наших мастеров со всей страны привезти свои достойные работы и обменяться опытом", - сказала Жылдыз Бакашова.

Кроме того, заместитель Председателя Кабмина предложила создать словарь-сборник всех предметов декоративно-прикладного искусства кыргызского народа и способов их производства, который не только обогатил бы кыргызский язык, но и продемонстрировал бы богатство нашей национальной культуры.

Также она озвучила предложение проводить такого рода фестивали традиционно во всех областях нашей страны, что в свою очередь поможет сохранить и развить национальный колорит в ремёслах.

Отметим, что в фестивали национальных ценностей кыргызского народа приняли участие около 60 мастеров и более 40 дизайнеров со всей страны.

Мероприятие организовано в рамках празднования 30-летия Независимости страны, в целях популяризации ремесел и искусства.


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URL: https://www.vb.kg/405249
Теги:
Джалал-Абадская область, культура, Кыргызстан, кабмин, ЮНЕСКО
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