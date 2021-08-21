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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала имя своего приемника

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- Ренат Кольцов
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала своим преемником на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на Zeit.

На митинге ХДС и ХСС по случаю начала избирательной кампании союза Меркель заявила, что "твердо убеждена" в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. В своем выступлении она особо подчеркнула личные качества кандидата.

По словам Меркель, Лашету "всегда было важно на основе нашего (ХДС и ХСС]) христианского видения человека поставить отдельную личность с ее неприкосновенным достоинством в центр внимания, построить мосты между людьми".


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URL: https://www.vb.kg/405251
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