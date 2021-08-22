В Москве кыргызстанец пострадал при перевозке стиральной машины

В московском районе Строгино был доставлен с сотрясением мозга в больницу 32-летний уроженец Кыргызстана. По сообщению СМИ, он был травмирован в ходе конфликта, возникшего при погрузке стиральной машины.

Инцидент произошел в вечернее время, между этим мужчиной и несколькими соотечественниками с одной стороны и неизвестными лицами "славянской внешности" - с другой. Словесное разбирательство переросло в драку, в ходе которой одним из оппонентов было использовано травматическое оружие.

К приезду полиции большинству участников драки удалось скрыться. Двоих приезжих из Кыргызстана привлекли к административной ответственности. Сам пострадавший после оказания ему необходимой медицинской помощи покинул больницу.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.