18 законов по охране окружающей среды и экологии нуждаются в изменениях

Независимые эксперты и члены рабочей группы по рассмотрению и обсуждению законов в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности пришли к единому мнению, что часть из них следует признать не соответствующими критериям и утратившими силу. По другим начать работу по разработке проектов законов в новой редакции с внесением изменений и дополнений.

В частности, речь идет о законах:

"Об охране и рациональном использовании мумие и мумие содержащего минерального сырья и внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Кыргызстан об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Республики Кыргызстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Кыргызстан", "О биосферных территориях", "Об охране окружающей среды", "Об экологической экспертизе", "Об охране атмосферного воздуха", "О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики", "Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике", "О хвостохранилищах и горных отвалах", "Об отходах производства и потребления", "О горных территориях Кыргызской Республики", "Об устойчивом развитии эколого-экономической системы "Иссык-Куль", "О гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике",

"Об охране озонового слоя", "О запрещении рубки, транспортировки, приобретении и сбыта, заготовки и использования, экспорта и импорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике", "О государственном регулировании и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов", "Об особо охраняемых природных территориях", "Технический регламент "О радиационной безопасности", "Об охоте и охотничьем хозяйстве".

Рассмотрение и обсуждение этих нормативно-правовых актов прошло в рамках проводимой Министерством юстиции работы по инвентаризации законов, согласно указу президента страны.

Как отметил представитель Минюста, инвентаризация законов в разных областях проводится для приведения их в соответствие с Конституцией страны, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве. А несостыковок обнаруживается немало, так как многие законы принимались еще в начале 90-х годов, в них вносились изменения и дополнения, но сейчас они нуждаются в обновлении.