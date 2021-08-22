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Госантимонополия: В ТЦ Бишкека сахар реализуется по цене 54 сомов/кг

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- Оксана Гут
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В крупных торговых сетях города Бишкек сахар реализуется по цене 54 сомов/кг, сообщает пресс-служба Госантимонопольного агентства.

Накануне, 21 августа, директором Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов КР Тайлаковым Кенешбай Доскуловичем был проведен очередной мониторинг цен в рамках государственного регулирования цен на сахар и подсолнечное растительное масло.

В ходе мониторинга директор посетил крупные торговые сети (Фрунзе, Глобус, Народный и тд.) г. Бишкек.

Ранее Госагентством проведена работа по стабилизации цен на сахар, в ходе которой оптово-отпускная цена сахара с ОАО "Кошой" для торговых сетей была снижена до 52 сом/кг. В этой связи, уже сегодня наши потребители могут покупать сахар в торговых сетях по 54 сома/кг.

Однако, для достижения определенной стабильности цен директор

Госагентства Тайлаков К.Д. поручил всем территориальным подразделениям

ведомства уделить особое внимание формированию цен на регулируемые

товары во всех торговых точках и провести определенную разъяснительную работу.

Также отмечается, что в ходе мониторинга Тайлаков К.Д. провел опрос потребителей и в первую очередь его интересовали вопросы:

как относятся граждане к работе антимонопольного органа не только в

рамках временного государственного регулирования цен, но и вообще, что

думают о деятельности ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/405264
Теги:
Госантимонополия, цены, Кыргызстан
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