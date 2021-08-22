Начался ремонт семи санитарно-карантинных пунктов Минздравсоцразвития КР

В рамках проекта "Экстренное реагирование на COVD -19", финансируемого Всемирным банком, начались ремонтные работы в семи санитарно-карантинных пунктах (СКП) по всей республике. Это - СКП "Торугарт", "Иркештам", "Аэропорт Иссык-Куль", "Достук", "Кызыл- Кыя", "Кызыл-Бел" и "Кайрагач".

В СКП появятся новое служебное помещение, изолятор для лиц с подозрением на COVID-19, помещение контрольного поста, пешеходный дезбарьер с навесом и септик. Также будут установлены душевые кабины и санузлы внутри помещений. Кроме этого, будет проведен капитальный ремонт существующих помещений СКП с полной заменой санузлов.

Проводимые ремонтные работы позволят укрепить инфраструктуру СКП, предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди лиц, пересекающих пункты пропуска и улучшить инфекционный контроль на границе.

Цель проекта - содействие правительству Кыргызской Республики в оперативном реагировании на пандемию COVID -19 путем надлежащих профилактических мер, закупки лекарственных средств, расходных материалов и медицинского оборудования.