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В местности Эки-Таш неизвестные закидали камнями машины с кыргызстанцами

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- Оксана Гут
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В местности Эки-Таш автодороги Баткен-Исфана неизвестные лица закидали камнями две автомашины граждан Кыргызской Республики, следовавших в Ошскую область. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Это произошло, по данным ведомства, 22 августа примерно в 00 ч.30 мин.

В результате, автомашины получили повреждения: у "Мерседес-Бенц" повреждена дверь и у "Хонда Стрим" разбито стекло.

Пострадавших среди пассажиров нет.

По данному факту были оповещены сотрудники правоохранительных органов Баткенской области.

В свою очередь пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана планируют проведение встречи с участием представителей правоохранительных органов сторон.


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URL: https://www.vb.kg/405270
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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