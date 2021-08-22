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В РФ ужесточаются условия для работы таксистов, в том числе мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В Москве и Подмосковье начала работать в тестовом режиме новая система контроля водителей такси. Она упорядочивает условия работы в этой сфере, в которой занято и немало мигрантов, в том числе из Кыргызстана.

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси"(КИС "АРТ") разработана департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Министерством транспорта России. И предусматривает обязательное наличие у водителя цифрового профиля ID, без чего они уже не получат заказы у агрегаторов.

Предусматривается, что новая система наконец наведет порядок на рынке такси. До последнего времени агрегаторы вообще не следили, кто садится за руль, разрешение на осуществление услуг такси выдавалось на машину, а не на водителя. Поэтому периодически выяснялось, что пассажиров возил человек с поддельными правами, а то и вовсе преступник, который находится в федеральном розыске. Или же не учитывалось, сколько времени проводит водители за рулем, тогда как их перегрузки тоже приводили к ДТП.

В этой связи вспоминается резонансный случай с гражданином Кыргызстана, происшедший в Москве буквально на старте чемпионата мира по футболу в России. 16 июня 2018 года кыргызстанец Чынгыз Анарбек уулу, работавший в российской столице таксистом, в центре города, рядом с Гостиным двором сбил семерых пешеходов. К счастью, обошлось без жертв, но двоим пострадавшим понадобились операции и длительное лечение. Виновный, до вынесения приговора четыре месяца находившийся в СИЗО, получил полтора года принудительных работ. ЧП, как было установлено, произошло из-за усталости таксиста, который после двух суток без сна перепутал педали газа и тормоза.

"Потому, - пишут СМИ, - вопрос с переработкой за рулем тоже закрыт. Раньше человек мог откатать 8 часов на одном агрегаторе, потом (чтобы получить побольше денег) переключиться на другое приложение и поработать еще часов 5-6, а то и те же 8. Теперь все поездки конкретного водителя контролируются системой КИС "АРТ". А с ней не забалуешь".

По официальным данным, регистрацию в Московском регионе прошли уже около 80 тысяч водителей - они подали все необходимые документы и получили цифровые ID. Для этого нужно зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации, пройти регистрацию в КИС "АРТ" как водителю, предоставив согласие на обработку персональных данных.

Через систему стало возможно контролировать учет рабочего времени водителей, регулярность прохождения ими медицинских осмотров и техосмотров авто. В Минтрансе также уверили, что стоимость поездок и количество автомобилей на линии не должны измениться, за этим будут следить агрегаторы такси и таксопарки.

Первый месяц система будет действовать в тестовом режиме, администраторы будут внимательно следить за ее функционированием и тем, как водители работают с ней.


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URL: https://www.vb.kg/405271
Теги:
закон, нарушения, ПДД, Россия, трудовая миграция, водительское удостоверение
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