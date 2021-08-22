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Рытье траншеи на границе. Пограничники КР и РТ проводят встречу

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- Оксана Гут
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По состоянию на 22 августа обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Об этом заявляет отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

В данное время проходит встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по вопросу несанкционированной выкопки и обустройства таджикской стороной траншей вблизи госграницы.

"Сегодня примерно в 11 ч. 15 мин. в районе водозабора "Головной" таджикская сторона продолжила работы по установке опалубок для заливки цемента в траншеях, которые были выкопаны днем ранее - 21 августа на западной стороне реки Ак-Суу", - говорится в сообщении.

Пограничная служба ГКНБ КР отмечает, что это не первый факт, когда таджикская сторона нарушает достигнутые ранее договоренности относительно прекращения проведения строительных работ вблизи линии границы.

Пограничная служба ГКНБ КР отслеживает и контролирует обстановку на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Все подразделения границы, в том числе КПП, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области, несут службу в повседневном режиме.

Фото на главной иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/405274
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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