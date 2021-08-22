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Посол КР вручил аккредитационную ноту гендиректору МАГАТЭ

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- Нина Ничипорова
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Посол Кыргызстана в Австрии Толенды Макеев вручил генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Мариано Гросси верительную грамоту (аккредитационную ноту) о своем назначении постоянным представителем КР в МАГАТЭ.

Как сообщила пресс-служба МИД КР, Макеев отметил, что для Кыргызстана очень важна реализация стратегического мастер-плана по реабилитации урановых хвостохранилищ в Мин-Куше, Майлуу-Суу, Шекафтаре. Он поблагодарил директора агентства за поддержку в повышении потенциала государственных экспертов КР в этой сфере, которые периодически проходят обучение и участвуют на международных конференциях по линии МАГАТЭ.

Гросси отметил, что Кыргызстан является важным партнером для МАГАТЭ. Он заверил, что агентством и впредь будет продолжена практическая помощь в осуществлении стратегического плана по реабилитации урановых хвостохранилищ, несмотря на сложность и серьезность этой проблемы.

Кыргызстан стал 137-м членом организации в 2003 г. на 47-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. А 2018 году наша страна и Международное агентство по атомной энергетике подписали Страновую рамочную программу сотрудничества на полях 62-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Основная ее концепция определяет структуру технического сотрудничества МАГАТЭ с Кыргызстаном по укреплению радиационной и ядерной безопасности на период с 2018 по 2023 годы.

Одним из ее компонентов является техническое содействие по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг в сфере ядерной медицины для населения, что является одной из приоритетных задач нашего государства в контексте борьбы с онкологическими заболеваниями.

МАГАТЭ помогло Кыргызстану в прошлом году и в борьбе с коронавирусом. Агентство выделило нашей республике диагностические комплекты оборудования для ПЦР-тестов в режиме реального времени, расходные материалы, праймеры и зонды для быстрого обнаружения COVID-19. Общая сумма помощи составила 64 тысячи евро. Оборудование было передано в генетико-молекулярную лабораторию Департамента профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было создано в 1957 году. Оно является ведущей мировой межправительственной организацией по научно-техническому сотрудничеству в ядерной сфере. Его деятельность направлена на безопасное применение ядерной науки и технологий в мирных целях, способствует поддержанию международного мира и безопасности и достижению целей ООН в области устойчивого развития.


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URL: https://www.vb.kg/405276
Теги:
МИД, хвостохранилища, безопасность, Кыргызстан, медицина, посол
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