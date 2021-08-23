Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в РФ

Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Об этом, по информации российских СМИ, заявил 22 августа президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

При этом российский лидер критически оценил идеи Запада по размещению беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз в США и Европу.

"Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", - цитирует ТАСС Владимира Путина.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ОДКБ и на других площадках. Россия при этом находится в постоянном контакте с партнерами из центральноазиатских республик.

"Они так или иначе являются нашими ближайшими партнерами и союзниками. У нас с ними есть общие границы, но нет визовых ограничений. Представьте себе: в любую из этих стран въехали беженцы, кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы. А у нас с этими ближайшими союзниками даже нет никаких визовых ограничений!" - констатировал Путин.

"Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики опять появились, - продолжил президент РФ. - Мы очень рассчитываем и будем все делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнерами обеспечить стабильность в том же Афганистане. Но мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что было в 90-х и середине 2000-х годов. Тогда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. Эти ужасы, которые мы видим на территории Афганистана, эти ужасы были у нас, все это было не так давно".

"Никто не хочет возвращения туда, поэтому нам такие элементы оттуда не нужны из Афганистана, да и из других стран", - сказал Путин. Именно поэтому, по его словам, Россия работает по сирийскому направлению: "Чтобы не допустить того, чтобы Сирия превратилась в какое-то подобие Афганистана, и чтобы это было рассадником терроризма".