Села Лейлекского района обеспечат питьевой водой. Выделено 166 млн сомов

Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения объявил тендер на строительство систем питьевого водоснабжения в пяти селах Лейлекского района Баткенской области, сообщается на портале госзакупок.

В общей сложности на эти цели планируется потратить 166 миллионов 42 тысячи сомов. В эту сумму входит обеспечение питьевой водой сел Кулунду, Сада, Интернационал, Ак-Арык и Раззаков Кулундинской сельской управы.

Конкурсная заявка включает в себя земляные работы, укладку труб, сварочные работы и другие.