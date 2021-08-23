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Села Лейлекского района обеспечат питьевой водой. Выделено 166 млн сомов

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- Александра Василькова
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Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения объявил тендер на строительство систем питьевого водоснабжения в пяти селах Лейлекского района Баткенской области, сообщается на портале госзакупок.

В общей сложности на эти цели планируется потратить 166 миллионов 42 тысячи сомов. В эту сумму входит обеспечение питьевой водой сел Кулунду, Сада, Интернационал, Ак-Арык и Раззаков Кулундинской сельской управы.

Конкурсная заявка включает в себя земляные работы, укладку труб, сварочные работы и другие.


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URL: https://www.vb.kg/405287
Теги:
вода, водоснабжение, Лейлекский район, Кыргызстан
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