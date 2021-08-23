Гарантийный фонд поможет малому и среднему бизнесу на 24 миллиона долларов

В рамках проекта Минфина "Экстренная поддержка микро, малых и средних предпринимателей" при поддержке Международной ассоциации развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций ОАО "Гарантийный фонд" будет содействовать в реализации компонента "Механизм распределения портфельных рисков" на сумму 24 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гарантийный фонд будет предоставлять гарантии предпринимателям, что позволит сохранить текущие объемы кредитования предпринимательства банковской системой в условиях пандемии коронавирусной инфекции и в период восстановления после нее.

Уточняется, что данные меры обеспечат предпринимателям доступ к источникам финансирования и позволят тем самым наладить бизнес-процессы, удержать рынки сбыта, укрепить материально-техническое и финансовое положение.