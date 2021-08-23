Минпрос России определит в Кыргызстане лучшую русскоязычную школу

Министерство просвещения России инициирует масштабный конкурс на лучшую школу с обучением на русском языке в трех странах ближнего зарубежья. Такой конкурс, по информации пресс-службы ведомства, будет организован в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Соответствующее предложение было озвучено на недавнем совещании министров образования этих государств и их российского коллеги. Оно состоялось по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова, участие в нем приняли также министр образования и науки Кыргызстана Болотбек Купешев, министр образования и науки Таджикистана Сайдали Имомзода, министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

Конкурс, как заявлено, позволит оценить качество преподавания на русском языке за рубежом, выявить лучшие методические практики и распространить их на другие школы.

"Россия ведёт масштабную работу по продвижению и поддержке русского языка за рубежом. Это и строительство совместных образовательных объектов, и направление российских педагогов в зарубежные школы, и повышение квалификации иностранных учителей. При этом качество преподавания на русском языке, как и содержание учебных программ, играет ключевую роль", - подчеркивает Кравцов.

"Уверен, - продолжил он, - что конкурс на лучшую школу с обучением на русском языке станет действенным механизмом по распространению качественных программ обучения, что благоприятно отразится на общем уровне подготовки учащихся в этих школах".

Будут реализованы и другие договоренности, достигнутые на этом совещании. Так, к сентябрю 2022 года планируется окончание строительства и ввода в эксплуатацию в Таджикистане пяти совместных школ на 1200 обучающихся каждая. Разрабатывается аналогичный проект с Кыргызстаном. Благодаря этим инициативам около 15 тысяч детей получат доступ к образованию современного уровня.

Продолжится и проект по направлению российских учителей в местные школы. В общеобразовательные учреждения Кыргызстана, как отмечалось, российская сторона готова откомандировать дополнительно ещё 24 педагога-предметника. В целом, по информации Министерства просвещения РФ, в школах уже шести стран - Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Монголии и Вьетнама – преподают более 150 учителей русского языка, литературы, математики и других общеобразовательных предметов, прибывшие из РФ.

Ранее президент России Владимир Путин дал прямое поручение министру просвещения России уделить внимание развитию и поддержке изучения русского языка в странах СНГ.