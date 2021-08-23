Зеленский заблокировал на Украине ряд российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировке доступа к ряду российских компаний. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает интернет-газета "Страна.ua", которая опубликовала скриншоты документа.

В соответствии с решением Совбеза, ограничительные меры коснутся 12 российских компаний. В частности, будут заблокированы веб-сайты "Ростелекома" и изданий "Московский комсомолец", "Версия".

Кроме того, ограничения затронут АО "Бизнес ньюс медиа", а также принадлежащий ему сайт "Ведомости", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь" и других юридических лиц.

Ранее украинский лидер заявил о деоккупации Крыма. "В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты - там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - заявил Зеленский. Зеленский добавил, что некоторые страны не смогут принять участие в "Крымской платформе" из-за давления России.

Источник: lenta.ru