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Зеленский заблокировал на Украине ряд российских СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировке доступа к ряду российских компаний. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщает интернет-газета "Страна.ua", которая опубликовала скриншоты документа.

В соответствии с решением Совбеза, ограничительные меры коснутся 12 российских компаний. В частности, будут заблокированы веб-сайты "Ростелекома" и изданий "Московский комсомолец", "Версия".

Кроме того, ограничения затронут АО "Бизнес ньюс медиа", а также принадлежащий ему сайт "Ведомости", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь" и других юридических лиц.

Ранее украинский лидер заявил о деоккупации Крыма. "В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты - там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - заявил Зеленский. Зеленский добавил, что некоторые страны не смогут принять участие в "Крымской платформе" из-за давления России.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/405295
Теги:
Россия, Украина, СМИ
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