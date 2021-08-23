Погода
$ 84.30 - 84.67
€ 98.15 - 99.47

Нацстатком: в Бишкеке и Чуйской области в 2 раза больше умерших от COVID

410  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане число умерших от коронавирусной инфекции в Чуйской области и городе Бишкек в 2 раза превысило средне республиканский уровень. Об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета.

По данным Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития КР, за 6 месяцев 2021 года от пневмонии умерло 288 человек, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило 36 процентов. На 100 тыс. населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, что на уровне прошлого года.

Наибольшее превышение среднереспубликанского показателя смертности от пневмонии отмечалось в Чуйской (14 человек на 100 тыс. населения) и Баткенской (11 человек) областях, а также в Нарынской и Джалал Абадской (по 10 человек на 100 тыс. населения) областях.

От коронавирусной инфекции (COVID-19) за 6 месяцев 2021 года скончался 871 человек, в то время как за соответствующий период прошлого года умерло 23 человека.

"Возможно, такой резкий рост смертности от коронавирусной инфекции в январе-июне 2021 года обусловлен началом регистрации случаев смертности в прошлом году только с мая", - говориться в сообщении Нацстаткома.

У 462 умерших выявлен лабораторно подтвержденный COVID-19, у 409 – клинико-эпидемиологически подтвержденный COVID-19. На 100 тыс. населения пришлось 26 умерших от коронавирусной инфекции.

Превышен среднереспубликанский уровень смертности от коронавирусной инфекции в Чуйской области (54 человека на 100 тыс. населения) и г. Бишкек (53 человека), а также Иссык-Кульской (39 человек) и Нарынской (29 человек на 100 тыс. населения) областях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405297
Теги:
Нацстатком, статистика, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  