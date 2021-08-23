Нацстатком: в Бишкеке и Чуйской области в 2 раза больше умерших от COVID

В Кыргызстане число умерших от коронавирусной инфекции в Чуйской области и городе Бишкек в 2 раза превысило средне республиканский уровень. Об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета.

По данным Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития КР, за 6 месяцев 2021 года от пневмонии умерло 288 человек, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило 36 процентов. На 100 тыс. населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, что на уровне прошлого года.

Наибольшее превышение среднереспубликанского показателя смертности от пневмонии отмечалось в Чуйской (14 человек на 100 тыс. населения) и Баткенской (11 человек) областях, а также в Нарынской и Джалал Абадской (по 10 человек на 100 тыс. населения) областях.

От коронавирусной инфекции (COVID-19) за 6 месяцев 2021 года скончался 871 человек, в то время как за соответствующий период прошлого года умерло 23 человека.

"Возможно, такой резкий рост смертности от коронавирусной инфекции в январе-июне 2021 года обусловлен началом регистрации случаев смертности в прошлом году только с мая", - говориться в сообщении Нацстаткома.

У 462 умерших выявлен лабораторно подтвержденный COVID-19, у 409 – клинико-эпидемиологически подтвержденный COVID-19. На 100 тыс. населения пришлось 26 умерших от коронавирусной инфекции.

Превышен среднереспубликанский уровень смертности от коронавирусной инфекции в Чуйской области (54 человека на 100 тыс. населения) и г. Бишкек (53 человека), а также Иссык-Кульской (39 человек) и Нарынской (29 человек на 100 тыс. населения) областях.