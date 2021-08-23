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В Бишкеке прошел футбольный турнир под российским триколором (фото)

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- Вячеслав Аникин
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Вчера, 22 августа, в Бишкеке прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню Российского флага. В состязании приняли участие восемь команд, а организовали и провели спортивные баталии сотрудники представительства Россотрудничества в Кыргызстане.

Как сообщил корреспонденту VB.KG куратор культурных проектов этой организации Игорь Воронцов, подобные состязания проводятся в нашем городе уже несколько лет и всегда они вызывают большой интерес у любителей кожаного мяча. На этот раз борьбу за почетный Кубок и золотые медали повели команды "Епархия", "Арт-футбол", "Гармония" (все -Бишкек), Авиабаза "Кант", "Ленинцы" (Аламудунский район), "Патриот" (Жаны-Жер, Сокулукский район), "Союз молодых российских соотечественников" (Бишкек) и "Информагентство "Спутник".

Конечно, профессионального мастерства у многих игроков не хватало, но в данном случае это было и не важно. Футболисты своим участием в турнире стремились доказать, что духовные связи между народами наших стран не исчезли, мы по-прежнему нуждаемся друг в друге, а потому должны крепить дружбу и сотрудничество. И спорт в этом деле отличный помощник.

Увы, в любом турнире есть неудачники. Вот и в этих состязаниях выбыли на ранней стадии борьбы "Епархия", "Гармония", "Союз молодых российских соотечественников, "Спутник". Аутсайдеры покидали футбольные площадки под аплодисменты друзей-соперников.

В полуфинале летчики из авиабазы "Кант" разгромили ленинцев со счетом 6:0, а в другом полуфинальном поединке "Патриот" выиграл у игроков из "Арт-футбола" со счетом 5:4.

Любопытны истории этих команд. Дружина "Арт-футбол" была создана почти десять лет назад, она неоднократно принимала участие в чемпионатах мира среди команд артистов и достигала в этих уникальных соревнованиях неплохих результатов. В составе "Арт-футбола" в разное время выступали неравнодушные к этому виду спорта многие известные артисты Кыргызстана. Среди них -Рыскельди Осмонкулов, Мирлан Абдыкалыков, Тынай Алыбаев и другие деятели искусства и культуры.

Дружина "Ленинцы", напротив, образована всего месяц. Ее капитаном и тренером стал заслуженный тренер республики по греко-римской борьбе Петр Ялома. "Не все наши односельчане любят борьбу, - признался опытный наставник, - поэтому много ребят слоняются по селу без дела. Вот я и подумал: а что если их увлечь самым популярным и доступным видом спорта - мини-футболом. В нашем селе есть несколько спортивных площадок, спонсоры приобрели нам мячи, форму. Так что за нами, ленинцами, большое футбольное будущее".

А мини-футбольный клуб "Патриот" известен уже во всей нашей стране. При этом спортивном объединении есть детские, юношеские и взрослые команды, которые активно участвуют в республиканских любительских состязаниях. И регулярно патриоты из села Жаны-Жер завоевывают кубки и медали. Как признался корреспонденту VB.KG капитан команды Иван Иванов, патриоты мечтают вырастить хоть одного известного мастера кожаного мяча. Ведь если есть массовость, обязательно должно появиться и мастерство.

Капитан команды "Авиабаза" Андрей Баршаков честно сказал, что хотел бы тренироваться вместе со своими партнерами и друзьями как можно чаще, но напряженная служба порой не позволяет по долгу гонять мяч. "Но мы все равно, - отметил военнослужащий находим время для тренировок и даже иногда участвуем в соревнованиях, которые проводятся в Канте.

В финальном матче турнира, посвященном Дню российского флага, встретились летчики и дружина "Патриот". С первых минут поединка инициативой владели футболисты из Жаны-Жера. Они и забили первыми гол. Но к концу первого тайма военнослужащие смогли перехватить инициативу, у них стала получаться игра в пас, да и действовали они на более высоких скоростях. К тому же отменно играл страж ворот пилотов Артем Адаев, который несколько раз выручал команду от неминуемых голов. "Это логично, - не без гордости заявил после окончания турнира корреспонденту VG.KG.капитан команды летчиков Андрей Баршаков, - ведь это же наш праздник. Но наша команда с удовольствием примет участие в турнире, посвященном Дню кыргызстанского флага".


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URL: https://www.vb.kg/405299
Теги:
футбол, Бишкек, Кыргызстан
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