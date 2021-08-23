Для этнических кыргызов открылся отдельный пункт оформления гражданства

В здании ЦОН Первомайского района города Бишкек для этнических кыргызов из Таджикистана и других стран открылся отдельный пункт приема документов на получение гражданства Кыргызской Республики в упрощенном порядке.

- Такой Пункт приема документов является единственным в республике и открыт для консультаций и содействия этническим кыргызам, находящимся продолжительное время на территории республики и у которых отсутствуют или истекли сроки действия иностранных паспортов и других документов, удостоверяющих личность. В пункте консультируют специалисты нашего департамента: какие нужны документы, подскажут решения, плюс к пункту примыкает и правовой центр, где можно также получить консультацию по сложным вопросам. И если надо можно задать вопрос и начальнику отдела, которые также находятся в здании этого ЦОНА. Наша задача сделать так чтобы все кыргызы-переселенцы из Таджикистана и Узбекистана, у кого есть проблемы по оформлению гражданства, успели получить документы до окончания действия указа президента. до декабря 2022 года, – пояснила Директор департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития Элиза Эсеналиева

Также нам пояснили, что работа по приему документов "по упрощенке" началась 21 июля 2021 года территориальными отделами и на 16 августа 2021 года оформлено 79 материалов на прием гражданства КР.

- Наша семья бежала от войны в 1991 году, на всех детей оформили документы о рождении, а на меня нет – денег не хватило. Надеюсь мне помогут теперь оформить документы, как и обещают быстро, без проволочек по времени. И таких как я много, – поделился один из первых посетителей центра.

- Долгие годы мы ждали когда на нас обратят внимание, и только после октября прошлого года нас услышали, мы смогли озвучить свою главную беду – нашу "пытку документами" по оформлению гражданства и паспортов на своей же родине! А мы ведь бежали от войны в Таджикистане! Кто пережил – поймет. Открытие отдельного пункта для упрощенного оформления гражданства для этнических кыргызов-переселенцев из Таджикистана – настоящая Победа! Надеемся, что это пресечет и коррупционный вопрос, который постоянно возникает у наших сограждан, как только надо оформить какие-то документы, – пояснил руководитель общественного движения кыргызов-переселенцев из Таджикистана Зайнитдин Тагаев.

Он добавил, что они видят, как у руководства департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития есть реальное желание решить проблему гражданства соотечественников-переселенцев из Таджикистана.

Также он отметил, что всем понравилось, что "круглый стол в ЦОН в день открытия был проведен в новом формате, в котором представители паспортных столов и этнические кыргызы смогли познакомиться и высказать претензии.

- Много вопросов возникло к работе по оформлению гражданства в Сокулукском районе, предварительно было предложено провести ротацию, дабы сотрудники не обрастали связями. Но мы думаем здесь нужен и правовой контроль. Совместный анализ каждой проблемы поможет быстрее отработать систему выдачи документов, – отметил Тагаев.

Напомним, что данный упрощенный порядок распространяется только на этнических кыргызов и лиц без гражданства кыргызской национальности и будет действовать до конца декабря 2022 г.