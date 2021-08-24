Народная новость: на южном берегу Иссык-Куля нашли обломки древней посуды

На южном берегу Иссык-Куля, примерно в 30 километрах от Каракола, туристы обнаружили в прибрежной зоне осколки древней посуды. Отдыхающие предположили, что черепки, украшенные орнаментом, вымыло на юг из одного из затонувших поселений в акватории северного берега озера.

Сегодня археологам известно более десятка древних и средневековых поселений, находящихся под водою. В них обнаружено множество исторических и культурных ценностей сако-усуньского периода (I тысячелетие до н.э.): глиняные кувшины и бронзовые котлы, различные металлические изделия раннего средневековья: хумы, котлы, посуда монголо- тимуридского времени, голубая керамика, монеты.

В 1985-1989 годах проводились масштабные подводные исследования на Иссык-Куле - искали остатки затонувших городов. Город Красной долины - Чигу был обнаруженный в Тюпском заливе. Он известен как столица кочевых усуней и торговый центр Тянь- Шаня на Великом Шелковом пути.

Кроме того, вплоть до прихода орд Чингисхана в Среднюю Азию (начало XIII века) города Прииссыккулья расстраивались и богатели. После опустошительных рейдов монголов города опустели, и этот процесс оказался необратимым. Летописцы походов Тимура (конец XIV века) уже не отмечали значительных городов на Иссык-Куле. Окончательное уничтожение средневековых поселений на побережье завершило озеро: к XVI веку оно полностью затопило все города. Гидрографические и археологические исследования показали, что в XI-XIV веках уровень воды в озере был ниже современного на 6-6,5 метров.