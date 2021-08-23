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Состоялась встреча пограничных представителей КР и РТ. Что решили

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- Оксана Гут
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Таджикская сторона прекратила работы по обустройству траншеи напротив водозабора "Головной". Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По данным ведомства, обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная.

В местности Торт-Кочо Баткенского района состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана по Исфаринскому направлению.

Стороны рассмотрели факт закидывания камнями автомашин, принадлежащих гражданам КР в местности Эки-Таш, а также вопрос о работах, проводимых таджикской стороной напротив водозабора "Головной".

"По итогам переговоров принято решение проводить дополнительный комплекс мер пограничными нарядами обеих стран в ходе несения службы для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будет оказано содействие правоохранительным органам сторон в проведении расследования по факту закидывания камнями автомашин граждан КР", - говорится в сообщении.

Также погранпредставители проведут разъяснительные работы среди жителей приграничья по недопущению инцидентов.


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URL: https://www.vb.kg/405305
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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