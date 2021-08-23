"Талибан": меч страха или мечты о справедливости

С победой талибов в Афганистане ("Талибан" - радикальное исламское движение, которое запрещено в КР и признано террористическим) на страны Центральной Азии, в том числе и на Кыргызстан, усилилось давление со стороны государств, не граничащих с новым исламским эмиратов, но борющихся за влияние в регионе.

Политика запугивания

Неделю назад глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной аферой США против мусульман и призвал готовиться к худшему из-за "Талибана". Это заявление политик сделал в прямом эфире, опубликованном в Instagram-аккаунте своего сына Адама.

"Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали", - сказал Кадыров, отметив, что в Афганистане мучают и убивают мирных жителей.

"Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Нам не проблема, будет приказ - остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу", - заявил политик.

Также он призвал жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Кыргызстана быть начеку, поскольку граничащие с Афганистаном территории находятся в опасности.

Что ж, пугать Кыргызстан и другие страны Центральной Азии "Талибаном" - это сегодня мейнстрим. Помимо Рамзана Кадырова, никогда ранее особо не интересовавшихся нашим регионом, заявления об угрозах, исходящих от Афганистана, уже делали и представители ОДКБ, и президент России Владимир Путин, и многие другие российские или пророссийские политики.

В этом тренде идут сегодня многие грамотные и авторитетные политологи. Их прогнозы и анализ ситуации пугают и дают надежду одновременно, поскольку во всех них красной линией проходит идея о том, что центрально-азиатские государства должны целиком и полностью довериться матушке-России, которая всех спасет.

Так что вся эта информационная кампания, похоже, вызвана не столько желанием предупредить страны ЦА от талибанской угрозы, сколько вернуть влияние РФ в регионе. В последние годы россияне не предпринимали никаких попыток закрепить свои позиции здесь. Ставки делались только на малопродуктивное сотрудничество в различных альянсах – ОДКБ, ЕАЭС.

Сейчас же у России появилась возможность укрепиться в Центральной Азии. Именно поэтому различные аналитики настоятельно рекомендуют нам сидеть и ждать, пока Россия выстроит отношения с новыми правителями Афганистана – Талибаном. А потом заходить в российский фарватер всем вместе и двигаться в одном направлении.

При этом, сама Россия пока еще не до конца определилась в своем отношении к новым хозяевам Афганистана. Сначала с ними вроде как собирались воевать. А в конце июля после переговоров с талибами в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лидеров движения "вменяемыми людьми".

"Они очень четко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства. Заявление, о котором я говорю, посылает очень важный сигнал - что они вменяемые люди", - заявил тогда Лавров.

С приходом боевиков к власти риторика официальной Москвы еще более смягчилась и сегодня россияне даже говорят о том, что "Талибан" все-таки может быть исключен из списка террористических организаций при определенных условиях.

Получается, что в то время, как Россия заигрывает с талибами, Кыргызстану и другим странам ЦА оставляют только страх: террористы на пороге вашего дома и от них ожидать от них можно чего угодно - кровопролития, контрабанды наркотиков и оружия и т.д.

Очарование почти социалистических идей

Стремительный "августовский блицкриг" талибов подвел черту под утомительной 20-летней американской военной сагой. Сегодня многие удивляются тому, как вышло, что горстка террористов, каковыми считаются представители "Талибана" так легко и быстро сокрушила демократические устои, экспортированные Афганистану сверхдержавой. Почему талибы взяли всю страну без единого выстрела?

Дело не в переговорах и не в подкупах, о которых писали западные СМИ. Рядовые афганцы, не являющиеся чиновниками проамериканского правительства и госструктур, просто не захотели воевать со своими.

Понятно, что исламские догматы талибов гораздо ближе и понятнее афганцам, чем западные ценности, насаждаемые американцами. Так что неудивительно, что после того, как США объявили об уходе из страны, никто не пожелал вступать в схватку с братьями по нации и вере.

Да и ради чего? Во имя недостроенных школ, заброшенных военных объектов, зданий без электричества и внутренней отделки, дешевого асфальта на новых автомагистралях, некачественного снаряжения, обмундирования и вооружения? Или ради одного из самых коррумпированных правительств, а также президента, который сбежал из страны с деньгами?

США оставили за собой полный хаос и неразбериху, а "Талибан" пришел с обещаниями создать исламских халифат со справедливым распределением ценностей, честными правителями и защищенностью для простых людей.

Так что, как н и парадоксально, режим талибов для простого афганского народа сегодня олицетворяет справедливость, будущее социальное равенство и благоденствие. Подобные идеи, насколько бы идеалистическими они ни были, всегда хорошо воспринимались народом, вспомните "рождение" СССР.

Станет ли сказка реальностью, другой вопрос. Однако очевидно одно, идеи справедливости от "Талибана" могут понравиться и жителям других стран центрально-азиатского региона.

Дело в том, что запрос на справедливость сегодня во всех государствах планеты. Народ устал от "зажравшейся" власти, от несменяемости элит, от того, что его права не защищают и не отстаивают.

В Кыргызстане жажда справедливости уже перестала быть идеей. Недовольство людей вылилось в митинги в октябре прошлого года и привело к смене власти.

И нынешнее руководство Кыргызстана работает как раз над тем, чтобы восстановить социальную справедливость. Отсюда и многомиллионные выплаты в бюджет от олигархов и возвращение "Кумтора" под управление КР, и реформы правительства, и смена элиты. Иначе говоря, мы в зону перемен уже вошли и у нас правительство и президент делают то, чего общество ждет от своих государств.

Примет ли эти изменения народ, сработает ли это, мы еще увидим. Однако, сам факт того, что эти процессы уже начались, говорит о том, что кыргызстанцы вряд ли поддадутся очарованию сказок радикального ислама.

С другой стороны, ничего подобного не происходит в странах, где созданы жесткие властные конструкции. Это означает, что у наших партнеров по региону - Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана – с талибами и их идеями могут возникнуть большие трудности. Что, к слову, отразится и на эффективности взаимодействия стран в военном блоке ОДКБ. А он и без того противоречив, если учесть тот факт, что на фоне талибанской угрозы таджики продолжают рыть окопы на границе с Кыргызстаном.

Учитывая все это, Кыргызстану не стоит впадать в крайности. Страх и паника бесполезны. Нам бояться нет смысла, поскольку у нас своя дорога и мы можем нормально выстраивать отношения со всеми игроками в регионе, исходя из своих интересов. И если бы мы так делали уже сейчас, то введение в страну американской базы в данный момент принесло бы нам двойную пользу: экономическую и с точки зрения безопасности.

Восхищаться талибанскими сказками об идеальном, социально справедливом исламском государстве тоже не стоит. Во-первых, мы и без "Талибана" начали процессы по восстановлению власти и прав народа, а во-вторых, нужно подождать и посмотреть, чем все закончится в Афганистане.