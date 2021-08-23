В Бишкеке митингующие обвинили муфтия КР в связях с Гюленом

В Бишкеке у здания правительства проходит митинг членов организации "Совет аксакалов "Бакай", которые требуют снятия с должности муфтия КР Замира Ракыева.

По словам участников акции, Замир Ракыев связан с запрещенной в Турции террористической организацией Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, в июне 2021 года в Бишкеке главой Духовного управления мусульман Кыргызстана стал Замир Ракиев.

Бывший муфтий Максатбек Токтомушев покинул свою должность 11 февраля в связи с расследованием коррупционных схем в муфтияте со стороны ГКНБ.