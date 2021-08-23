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В Бишкеке митингующие обвинили муфтия КР в связях с Гюленом

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке у здания правительства проходит митинг членов организации "Совет аксакалов "Бакай", которые требуют снятия с должности муфтия КР Замира Ракыева.

По словам участников акции, Замир Ракыев связан с запрещенной в Турции террористической организацией Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, в июне 2021 года в Бишкеке главой Духовного управления мусульман Кыргызстана стал Замир Ракиев.

Бывший муфтий Максатбек Токтомушев покинул свою должность 11 февраля в связи с расследованием коррупционных схем в муфтияте со стороны ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/405308
Теги:
муфтият, Бишкек, Кыргызстан
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