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Стало известно, кому посвятил стихи о предательстве Камчыбек Ташиев

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- Бакыт Басарбек
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Стало известно, когда и с какой целью было снято видео с участием нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, в котором читаются стихи поэтессы Галины Головань о предательстве. Пояснение по этому поводу дал журналист Откурбек Рахманов в социальных сетях.

По его словам, этот видеоролик был снят в прошлом году во время последних парламентских выборов.

"На тот момент это видео было посвящено всем товарищам Камчыбека Кыдыршаевича, которые предали его ради богатства и власти. Но не смотря на то, что Камчыбек Ташиев остался один, он благодаря богу не сломался и в конце концов он добился своей цели. Те дни стали историей, когда Камчыбек Ташиев ради своего друга объезжал народ. Поэтому применять это видео ради черного пиара не получится", - заявил Рахманов.

Напомним, накануне парламентских выборов 2020 года сопредседатель партии "Ата-Журт" Ахматбек Келдибеков и лидер "Мекеним Кыргызстан" Мирлан Бакиров подписали меморандум об объединении, что вызвало негативную реакцию со стороны Камчыбека Ташиева, который также являлся сопредседателем партии "Ата-Журт".

"Ахматбек Келдибеков и другие члены партии "Ата-Журт" не могут подписывать никакие меморандумы от имени партии. Также, они не имеют право преподносить это как слияние "Ата-Журта" с другими партиями", - заявила тогда пресс-служба партии.


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URL: https://www.vb.kg/405310
Теги:
выборы, социальные сети, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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