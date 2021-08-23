В Узгенском районе несовершеннолетнего держат в камере ИВС почти месяц

Сотрудники представительства Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток в Ошской области 20 августа провели специальное посещение ИВС ОВД Узгенского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки представители НЦПП выявили нарушения в условиях содержания задержанных.

Так, по данным экспертов, в камере изолятора находятся четыре человека. По закону размер санитарной зоны на каждого должен составлять 3,25 квадратных метров, однако по факту на одного человека отводится всего 2,30 кв. м.

Кроме того, несовершеннолетний К. уулу Н. сидит в камере уже 25 дней, тогда как согласно ст. 9 Закона "О порядке и условиях содержания под стражей" срок задержания не должен превышать 10 дней.

Санитарные условия в ИВС не соответствуют требованиям. В учреждении грязно. Стены отштукатурены "под шубу", несмотря на то что по правилам поверхности должны быть гладкими. Дезинфекция в помещениях не проводилась с 16 июня этого года.

По фактам нарушений сотрудники представительства НЦПП в Ошской области составили акт, который будет направлен для реагирования в соответствующие органы.