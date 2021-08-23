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Айсулуу Тыныбекова опубликовала фото с новым автомобилем

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане серебряный призер Олимпийских игр в Токио Айсулуу Тыныбекова опубликовала на своей странице в Инстаграмм фото с новеньким автомобилем, который подарил президент республики Садыр Жапаров.

Сегодня, 23 августа, президент Садыр Жапаров наградил государственными наградами призеров и участников XXXII летних Олимпийских игр – 2020, состоявшихся в г. Токио (Япония).

Айсулуу Тыныбекова поделилась со своими подписчиками эмоциями по поводу подарков.

"Сегодня нашу работу снова оценили, и мы довольны тренерами и родителями! Награждена орденом Манаса II степени. Для меня это огромная ответственность! Кроме того, мы получили сертификат на сумму 10 миллионов сомов. Также были переданы ключи от Toyota RAV4. Президент лично вручил этот подарок от своего имени. Для меня это было сюрпризом! Спасибо большое, Садыр Нургожоевич!", - написала Тыныбекова.

Во время церемонии награждения, которая проходила в госрезиденции Тыныбекова заявила, что свою серебряную медаль она посвящает 30-летию независимости Кыргызстана.

Кроме того спортсменка сообщила, что намерена поехать на следующие игры в Париже через три года.

"Бог даст силы, я буду участвовать в следующих играх. Приложу все усилия, чтобы завоевать золото", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/405316
Теги:
Олимпийские игры, Садыр Жапаров, спорт, Кыргызстан
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