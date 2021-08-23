Погода
$ 84.30 - 84.67
€ 98.15 - 99.47

Талибы подошли к Панджшеру. Силы сопротивления в осаде

157  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Боевики "Талибан" окружили силы сопротивления в Панджшере, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид. "Талибы заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (силы сопротивления) находится в осаде", - написал он в Twitter-аккаунте.

Представитель талибов утверждает, что боевики стремятся к мирному урегулированию ситуации и хотят начать переговоры.

Афганский регион Панджшер стал самой большой к этому дню точкой сопротивления талибам. Панджшер расположен севернее Кабула, сейчас в этой провинции сосредотачивают свои военные силы сторонники вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Ранее он объявил себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться талибам.

Второй лидер сопротивления – Ахмад Масуд – младший – сын знаменитого полевого командира и бывшего министра обороны Ахмад Шаха Масуда, который в ХХ веке боролся сначала с советской армией, а потом и с правительством Мохаммада Наджибуллы.

22 августа талибы потребовали от Ахмада Масуда – младшего в течение четырех часов сдать Панджшер, иначе членов сопротивления пообещали "наказать". Лидер сопротивления отверг ультиматум и отказался сдавать регион.

В интервью телекомпании "Аль-Арабия" Масуд-младший заявил, что готов к переговорам и компромиссу с "Талибаном", чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. Однако, если они откажутся от диалога, война неизбежна, добавил он.

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405318
Теги:
Афганистан, гражданская война
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  