Талибы подошли к Панджшеру. Силы сопротивления в осаде

Боевики "Талибан" окружили силы сопротивления в Панджшере, заявил представитель талибов Забихулла Муджахид. "Талибы заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (силы сопротивления) находится в осаде", - написал он в Twitter-аккаунте.

Представитель талибов утверждает, что боевики стремятся к мирному урегулированию ситуации и хотят начать переговоры.

Афганский регион Панджшер стал самой большой к этому дню точкой сопротивления талибам. Панджшер расположен севернее Кабула, сейчас в этой провинции сосредотачивают свои военные силы сторонники вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Ранее он объявил себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться талибам.

Второй лидер сопротивления – Ахмад Масуд – младший – сын знаменитого полевого командира и бывшего министра обороны Ахмад Шаха Масуда, который в ХХ веке боролся сначала с советской армией, а потом и с правительством Мохаммада Наджибуллы.

22 августа талибы потребовали от Ахмада Масуда – младшего в течение четырех часов сдать Панджшер, иначе членов сопротивления пообещали "наказать". Лидер сопротивления отверг ультиматум и отказался сдавать регион.

В интервью телекомпании "Аль-Арабия" Масуд-младший заявил, что готов к переговорам и компромиссу с "Талибаном", чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. Однако, если они откажутся от диалога, война неизбежна, добавил он.

Источник: asiaplustj.info