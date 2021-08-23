В аропорту Кабула произошла перестрелка. Убит афганский военный

Во время перестрелки в аэропорту столицы Афганистана Кабула в понедельник погиб афганский военный, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Бундесвер.

"Сегодня утром в 04:13 по центральноевропейскому времени у северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. Один из представителей сил безопасности Афганистана убит, трое ранены", - сообщается в твиттере Бундесвера.

Столкновение произошло у северных ворот аэропорта, где ранее в давке погибли как минимум семь афганцев.

В аэропорту Кабула США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана. Ранее представители движения "Талибан" обязались не препятствовать выезду иностранных граждан, а также желающих покинуть страну афганцев.