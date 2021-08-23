Кыргызстан временно ограничил оформление виз гражданам Афганистана

В Кыргызстане введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

"Министерство особо отмечает, что с учетом нестабильной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан, во избежание проникновения на территорию Кыргызской Республики нежелательных лиц, а также массового въезда лиц, ищущих убежище, введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана, кроме оформления дипломатических и служебных виз (дипломатам и членам официальных делегаций)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на стадии согласования находится вопрос оформления виз Кыргызской Республики гражданам Афганистана – студентам.