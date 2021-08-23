Погода
$ 84.30 - 84.67
€ 98.15 - 99.47

Кыргызстан временно ограничил оформление виз гражданам Афганистана

132  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

"Министерство особо отмечает, что с учетом нестабильной военно-политической ситуации в Исламской Республике Афганистан, во избежание проникновения на территорию Кыргызской Республики нежелательных лиц, а также массового въезда лиц, ищущих убежище, введены временные ограничения на оформление виз гражданам Афганистана, кроме оформления дипломатических и служебных виз (дипломатам и членам официальных делегаций)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на стадии согласования находится вопрос оформления виз Кыргызской Республики гражданам Афганистана – студентам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405320
Теги:
Афганистан, виза, беженцы, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  