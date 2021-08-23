Аким Первомайского района встретился с жителями жилмассива "Бугу-Эне-Багыш"

Состоялось выездное совещание главы Первомайского района Максата Нусувалиева в жилой массив "Бугу-Эне-Багыш" с участием городских служб и представителей общественного объединения "Жаны Мезгил".

Участники встречи обсудили судьбу земельных участков, улучшения обеспечения электроэнергией и вопрос благоустройства массива.

Представители общественного объединения обратились к главе с вопросом получения постановляющих документов на земельный участок. Максат Нусувалиев дал разъяснение о том, что 1420 земельных участков жилого массива были распределены по квотам по каждому району и выделены очередникам, стоящим на учете для получения.

Граждане для оформления участков обращаются в ГУ "Кадастр" на основании постановлений районных администраций и на сегодняшний день оформлены более 700 участков.

Если у граждан на руках отсутствуют правоустанавливающие документы, то у них не может быть правна владение земельным участком.

По итогам встречи глава поручил заключить договор с ОАО "Северэлектро" на потребление электроэнергии. На сегодняшний день в жилом массиве установлены 103 железобетонные опоры, 1 ГКТП мощностью 630 кВт и протянуто 4,5 км СИП (самонесущий изолированный провод), завершены работы по подключению трансформаторной подстанции. По заключению договора жители "Бугу-Эне-Багыш" будут подключены к электроснабжению.

По вопросу дорог жилого массива, на сегодняшний день завершены работы по гравийной засыпке центральных дорог, протяженностью в 1 километр и разравнивание второстепенных дорог грейдером. Аким района поручил решить вопросы жителей в кратчайшие сроки.