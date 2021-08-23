Вывозить бумагу и картон из Кыргызстана теперь запрещено

В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз из республики регенерируемой бумаги и картона. Соответствующее распоряжение подписано главой Кабмина Улукбеком Мариповым. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Из Кыргызской Республики (за исключением международных транзитных перевозок) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза вывозить регенерируемую бумагу и картон (макулатура и отходы) (код 4707 ТН ВЭД ЕАЭС) отныне нельзя. Запрет введен сроком на шесть месяцев.

Такое решение было принято в целях недопущения критического недостатка сырьевых ресурсов на внутреннем рынке, стимулирования производства и увеличения экспорта готовой продукции.

Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызстана и Пограничной службе ГКНБ КР надлежит принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза данных товаров.