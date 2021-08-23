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В Бишкеке патрульные нашли и вернули домой 9-летнего мальчика

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- Оксана Гут
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Сотрудники патрульной милиции Бишкека нашли и вернули домой несовершеннолетнего мальчика.

19 августа примерно в 20:00 часов на линию "102" поступил вызов о том, что в мкр. Аламедин-1 г. Бишкек потерялся несовершеннолетней мальчик. Как выяснилось, 39-летняя гражданка К.З. потеряла сына А.Н., 2012 года рождения.

"Сотрудники УПСМ незамедлительно приняли решение о проведении поисковых мероприятий в результате, которого нашли и вернули его в целости и сохранности матери.

В свою очередь мама мальчика выразила огромную благодарность сотрудникам УПСМ за оперативное реагирование и оказанную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы УПСМ.


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URL: https://www.vb.kg/405327
Теги:
Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пропал ребенок
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