В Бишкеке патрульные нашли и вернули домой 9-летнего мальчика

Сотрудники патрульной милиции Бишкека нашли и вернули домой несовершеннолетнего мальчика.

19 августа примерно в 20:00 часов на линию "102" поступил вызов о том, что в мкр. Аламедин-1 г. Бишкек потерялся несовершеннолетней мальчик. Как выяснилось, 39-летняя гражданка К.З. потеряла сына А.Н., 2012 года рождения.

"Сотрудники УПСМ незамедлительно приняли решение о проведении поисковых мероприятий в результате, которого нашли и вернули его в целости и сохранности матери.

В свою очередь мама мальчика выразила огромную благодарность сотрудникам УПСМ за оперативное реагирование и оказанную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы УПСМ.