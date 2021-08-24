В Кыргызстане будет создан франко-немецкий культурный институт

Франко-немецкий культурный институт откроется в Кыргызской Республике. Его деятельность будет направлена на укрепление культурно-образовательных и гуманитарных связей между странами посредством организации языковых курсов, совместных концертов, выставок, фестивалей, конференций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Решение об учреждении в Бишкеке франко-немецкого культурного института было принято правительствами Франции и Германии. Рассказал об этом на встрече с заместителем председателя Кабмина КР Жылдыз Бакашовой и заместителем Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Кыргызской Республике Дэвидом Вестенфельдером Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус. Подобные институты будут созданы также в Италии, Бразилии и Ираке.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Жылдыз Бакашова выразила готовность кыргызской стороны оказать всяческое содействие в проведении совместных культурно-гуманитарных мероприятий, и предложила провести Дни Кыргызстана во Франции и Германии.