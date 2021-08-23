Фото с церемонии награждения участников XXXII летних Олимпийских игр - 2020

Сегодня, 23 августа, состоялось награждение призеров и участников XXXII летних Олимпийских игр - 2020 в г. Токио.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в своей речи поблагодарил участников Олимпиады за высокие достижения и призвал завоевать золотые медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Глава государства вручил ордена "Манас" II и III степени, денежные поощрения и автомашины марки "Toyota RAV4" призерам Олимпиады - Айсулуу Тыныбековой, Акжолу Махмудову и Мээрим Жуманазаровой.

Также за высокие достижения и значительный вклад в обеспечение участия сборной Кыргызстана в Олимпийских играх вручены госнаграды и денежные премии, а также объявлена благодарность от имени Президента всем членам национальной сборной команды Кыргызской Республики, тренерам, врачам и Федерациям по видам спорта.

Фото пресс-службы президента КР