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Немецкий фонд приветствует инициативы госсекретаря КР по развитию госязыка

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- Ренат Кольцов
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Государственный секретарь Чолпонбек Абыкеев встретился с региональным представителем фонда им. Конрада Аденауэра по Центральной Азии Ронни Хайне, сообщает пресс-служба президента КР

Состоялся обмен мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в образовательной и иных сферах.

Чолпонбек Абыкеев отметил важность поддержки на государственном уровне проектов по духовно-нравственному воспитанию детей. По его словам, необходимо продвигать большие программы по сохранению родного языка в эпоху глобализации, в частности, рассказал о планах по изданию книг с национальным колоритом, направленных на развитие кыргызского языка, привитие чувства патриотизма и любви к родине у молодого поколения.

Ронни Хайне отметил, что это многообещающий проект и приветствовал данное начинание. Он выразил надежду на развитие тесного двухстороннего сотрудничества.

Стороны отметили возможность совместного продвижения проектов не только в образовательной, но и других направлениях.


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URL: https://www.vb.kg/405339
Теги:
Германия, кыргызский язык, сотрудничество
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