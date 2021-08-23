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Панджшерское ущелье будет штурмовать элитный спецназ талибов

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- Ренат Кольцов
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По информации интернет-издания "Лайф", руководство талибов направило в Панджшер - последний неподконтрольный боевикам регион,элитный отряд "Красные дьяволы". Всего в спецназ "Талибана" входит не менее полутора тысяч хорошо вооруженных боевиков

Значительная часть "красного отряда", который представляет собой силы специального назначения талибов, была сформирована ещё до захвата Афганистана. В состав этого подразделения вошли бывшие афганские военные, дезертировавшие и вставшие на сторону боевиков. В этом подразделении служат как местные жители, которых талибы учили действовать скрытно и эффективно, так и те, кто давно знаком с методами работы подразделений специального назначения. После ухода американцев из Афганистана значительная часть местного афганского спецназа, который обучали много лет, встала на сторону боевиков.

Серьёзную помощь в этом оказали американцы - в основу подразделения после захвата значительной части страны вошли бойцы местного коммандос, подготовленного инструкторами армии США. Их символ - чёрные автоматы, скрещённые на красном шевроне.

Бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Дибин отметил, боевого опыта афганцам не занимать, а мотивация у бойцов специального подразделения на порядок сильнее, чем у обычной армии талибов.

На границу "Красные дьяволы" прибывают на американских вертолётах UH-60 Black Hawk - не меньше десятка этих машин осталось в Афганистане после бегства американцев. Машины достались спецназу в отличном состоянии - многие из "Чёрных ястребов" недавно прошли плановое обслуживание и ремонт, поэтому "Красные дьяволы" смогут пользоваться этой техникой ещё довольно долго.

Исламисты уже выдвинули ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду - сыну бывшего известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Однако он отверг предложение сдаться и продолжает набирать отряд для решающего боя с талибами. Кто выйдет победителем из этого противостояния, пока не известно: на стороне захвативших Афганистан боевиков военная техника и мотивированные, обученные люди. На стороне сына "панджшерского льва" - те, кто успел бежать и хочет отомстить талибам за разгром и теракты. В профессиональном и техническом плане обе стороны имеют приблизительно одинаковые шансы на успех. Если "Талибан" откажется от дальнейшего диалога с Масудом и предложений создать совместное правительство, то новая война за Афганистан будет практически неизбежна.


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URL: https://www.vb.kg/405345
Теги:
Афганистан, Талибан, спецназ
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