Мне страшно. Глава дипмиссии Франции о нарушениях ПДД в Узбекистане

Временный поверенных в делах Франции в Узбекистане Брис Рокфей в интервью проекту Alter Ego рассказал, насколько ему комфортно жить в Ташкенте.

"Если честно, движение автомобилей - это страшно. Я сижу за рулём и мне страшно. Честно говоря, мне страшно. Потому что вообще нет правил. Тебя могут перегнать с правой стороны, с левой стороны. Никто не использует поворотники. Не уважают линии, то есть не ездят по линиям. Поворот налево - тоже сложный. Для меня это сложно. Думаю, что здесь очень много аварий", - приводит слова дипломата портал kun.uz.