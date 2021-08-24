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В Джалал-Абаде начал функционировать ЦОН нового формата

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- Александра Василькова
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В Джалал-Абаде начал функционировать центр обслуживания населения нового формата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цирового развития.

Центр обслуживания населения города Джалал-Абада ЦО расположен по адресу: улица Алыкулова 1. Он считается одним из самых крупных ЦОНов, так как его площадь составляет 700 квадратных метров. Он сможет обслуживать свыше 40 тысяч посетителей в месяц.

Центр обслуживания населения будет функционировать в режиме работы "оpen space". Рабочие места руководителя и сотрудников расположены в общем зале приема документов.

Созданы необходимые условия для пребывания в ЦОН. Здание поделено на зону консультирования, зал ожидания и прием документов. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлена электронная очередь, видеокамеры для контроля работы.

Отменим, на сегодня в Кыргызстане действуют 27 центров обслуживания населения и два мини-ЦОНа.


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URL: https://www.vb.kg/405348
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, ЦОН
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