В Джалал-Абаде начал функционировать ЦОН нового формата

В Джалал-Абаде начал функционировать центр обслуживания населения нового формата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цирового развития.

Центр обслуживания населения города Джалал-Абада ЦО расположен по адресу: улица Алыкулова 1. Он считается одним из самых крупных ЦОНов, так как его площадь составляет 700 квадратных метров. Он сможет обслуживать свыше 40 тысяч посетителей в месяц.

Центр обслуживания населения будет функционировать в режиме работы "оpen space". Рабочие места руководителя и сотрудников расположены в общем зале приема документов.

Созданы необходимые условия для пребывания в ЦОН. Здание поделено на зону консультирования, зал ожидания и прием документов. Предусмотрены также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлена электронная очередь, видеокамеры для контроля работы.

Отменим, на сегодня в Кыргызстане действуют 27 центров обслуживания населения и два мини-ЦОНа.