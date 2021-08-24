Из КР запретили вывозить катализаторы, шлак, золу и остатки драгматаллов

В Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгоценных металлов, содержащихся в катализаторах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Запрет введен на шесть месяцев. Это касается вывоза (экспорта) с территории Кыргызской Республики катализаторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 3815), шлака, золы и остатков, содержащих металлы (код ТН ВЭД ЕАЭС 2620), отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (код ТН ВЭД ЕАЭС 7112), глушителей и выхлопных труб и их частей при наличии катализаторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 870892). Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

Решение о введении запрета направлено на охрану жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений путем сокращения загрязнения атмосферы выбросами выхлопных газов автомобилей.

Таможенной и пограничной службам поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза указанных товаров.