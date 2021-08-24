Погода
$ 84.39 - 84.72
€ 98.15 - 99.47

Из КР запретили вывозить катализаторы, шлак, золу и остатки драгматаллов

302  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении, шлака, золы и остатков драгоценных металлов, содержащихся в катализаторах. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Запрет введен на шесть месяцев. Это касается вывоза (экспорта) с территории Кыргызской Республики катализаторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 3815), шлака, золы и остатков, содержащих металлы (код ТН ВЭД ЕАЭС 2620), отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами (код ТН ВЭД ЕАЭС 7112), глушителей и выхлопных труб и их частей при наличии катализаторов (код ТН ВЭД ЕАЭС 870892). Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

Решение о введении запрета направлено на охрану жизни и здоровья человека, окружающей среды, животных и растений путем сокращения загрязнения атмосферы выбросами выхлопных газов автомобилей.

Таможенной и пограничной службам поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза указанных товаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405353
Теги:
экология, Улукбек Марипов, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  