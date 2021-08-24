К Дню независимости КР китайская компания передала подарки детям с ДЦП

Известная китайская компания в очередной раз передала родителям детей с ограниченными возможностями здоровья из сел Ысык-Атинского района подарки накануне Дня независимости республики.

В подарочных коробках были в основном необходимые продукты питания -

рис, мука, подсолнечное масло, яйца, макароны. А по просьбе одной родительницы сотрудники приобрели инвалидную коляску для ее ребенка.

Женщины, воспитывающие детей с ДЦП и с другими тяжелыми заболеваниями, вынуждены находиться все 24 часа в сутки рядом со своими сыновьями и дочерьми. Многие в основном живут на пособия ребенку по инвалидности и самой женщине по уходу за ним. На двоих в месяц выходит всего 8 тысяч 900 сомов. По словам матерей, на такие деньги невозможно даже полноценно прокормить ребенка, чтобы у него и вовсе не атрофировались мышцы. А таким детям необходимы еще и лекарства, массаж, памперсы, их надо возить к врачам из деревень, где они живут, в Кант и даже Бишкек.

Поэтому помощь сотрудников "Гон компани", в частности, переводчика Фархата Фушанло и его коллег, которые постоянно оказывают ее таким матерям, важна и в материальном, и в моральном плане.

- Огромное им спасибо от всех женщин за поддержку, - говорит Наргиза Калпаева, которая работает в фонде "Балдар умуту" ("Надежда детей") и сама воспитывает дочь, у которой детский церебральный паралич. - Матери с детьми-инвалидами, которые долгое время проводят дома, замыкаются в себе. Им тяжело не только материально. И поддержка добрых людей помогает иначе взглянуть на мир.