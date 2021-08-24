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Только прививки могут удержать ситуацию с коронавирусом под контролем

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- Нина Ничипорова
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"Против коронавируса есть только один выход - людям нужны антитела. Их можно получить только после заболевания или после вакцинации", - сказал руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов на брифинге.

По его словам, оперативные данные по коронавирусу в последние дни позволяют делать выводы, что ситуация стабилизируется, наблюдается тенденция снижения заболеваемости во всех регионах

Уменьшается количество пациентов, получающих лечение. По сравнению с прошлым месяцем в 5,8 раза меньше людей получают лечение. Из них 99% не получили в свое время прививку, сказал он.

"Математическое моделирование показывает, что в сентябре будет еще меньше случаев -100-150 и меньше. Это означает, что третья волна заканчивается. Но мы еще не победили пандемию. В борьбе против коронавируса есть большая заслуга медиков и самого населения", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/405364
Теги:
вакцина, Кыргызстан, больница, коронавирус, вакцинация
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