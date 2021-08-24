Кыргызский фильм "Шамбала" включен в конкурсную программу МКФ "Будем жить!"

Художественный фильм "Шамбала" кыргызского режиссера Артыкпая Суюндукова включен в конкурсную программу Московского международного кинофестиваля "Будем жить!". Десятый юбилейный смотр пройдет в российской столице с 27 августа по 3 сентября.

Культурное событие приурочено к Дню российского кино и празднованию Дня города Москвы. В нынешнем году смотр приобрел статус международного.

Президентом фестиваля является народный артист России, председатель комиссии по культуре Московской городской Думы, председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов.

Жюри МКФ определяет лауреатов в номинациях: полнометражное игровое, короткометражное и документальное кино. Пизы вручают также Департаменты города Москвы и партнеры киносмотра.

"Шамбалу" покажут в Москве в воскресенье, 29 августа, в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. Напомним, что картина снята в прошлом году на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева при участии киностудии "Айтыш-фильм". Лента создавалась по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Автор сценария и режиссер-постановщик фильма Артыкпай Суюндуков.

Мировая премьера "Щамбалы" состоялась летом прошлого года в Шанхае. В октябре 2020-го на МКФ "Киношок" фильм получил приз за лучшую музыку (Мурзали Жээнбаев), а Артуру Аманалиеву был вручен специальный диплом за лучшее исполнение роли Шамбалы. В ноябре на МКФ "Московская премьера" приз за лучшую мужскую роль получил Назрет Дубашев. В январе 2021-го на МКФ в Калькутте приз за лучшую режиссуру присудили Артыкпаю Суюндукову. А в апреле фильм был удостоен кинопремии Российской академии кино "Ника" в номинации Лучший фильм СНГ, Грузии и Балтии.