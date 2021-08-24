Больше всего умерших от COVID зафиксировано в Чуйской области и Бишкеке

Нина Ничипорова

По данным Нацстаткомитета, в два раза превышен среднереспубликанский уровень смертности от коронавирусной инфекции в Чуйской области (54 человека на 100 тыс. населения) и Бишкеке (53 человека), а также в Иссык-Кульской (39 человек) и Нарынской (29 человек на 100 тыс. населения) областях.

По данным Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики, за 6 месяцев 2021 года от пневмонии умерло 288 человек, что в общем числе случаев смерти от болезней органов дыхания составило 36 процентов. На 100 тысяч населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, что на уровне прошлого года.

Наибольшее превышение среднереспубликанского показателя смертности от пневмонии отмечалось в Чуйской (14 человек на 100 тыс. населения) и Баткенской (11 человек) областях. А также в Нарынской и Джалал Абадской (по 10 человек на 100 тыс. населения).

От коронавирусной инфекции за 6 месяцев 2021 года скончался 871 человек, в то время как за соответствующий период прошлого года умерло 23 человека. Возможно, такой резкий рост смертности от коронавирусной инфекции в январе-июне 2021 года обусловлен началом регистрации случаев смертности в прошлом году только с мая. У 462 умерших выявлен лабораторно подтвержденный COVID-19, у 409 – клинико- эпидемиологически подтвержденный COVID-19. На 100 тыс. населения пришлось 26 умерших от коронавирусной инфекции.