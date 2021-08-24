Абылгазиев отпущен под домашний арест. Он выплатил 50 млн. сомов

В Кыргызстане экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отпущен под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Бывшему главе правительства вменяют незаконное обогащение и коррупцию. 28 января Абылгазиева водворили в СИЗО, из-за состояния здоровья его переводили в частную клинику на лечение.

Сейчас ему изменили меру пресечения. Уточняется, что Абылгазиев выплатил 50 миллионов сомов в качестве возмещения ущерба. Теперь он будет находиться под домашним арестом до окончания следствия.

Напомним, в ГКНБ после его задержания еще в январе сообщали, что Абылгазиев будучи премьером, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства, подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. В результате этого, общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. га, включая несколько ледников и заповедную территорию.

Кроме того ГКНБ заявил, что в целях легализации активов Абылгазиев приобрел движимое и недвижимое имущество в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях, а также инвестировал в строительство. Для уклонения от уголовной ответственности указанные активы оформлялись на подставных лиц.