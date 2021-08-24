Нацбанк готовится к внедрению синдицированного кредитования

Нацбанк сообщил о разработке проекта о порядке осуществления синдицированного кредитования в Кыргызстане.
Утверждение проекта о порядке осуществления синдицированного кредитования в республике позволит решить следующие проблемы:
Кроме того, регулирование осуществления синдицированного кредитования расширит возможности банков в предоставлении услуг, привлечет крупные инвестиционные проекты и сэкономит время, снизит затраты заемщиков, которые неизбежны в случае отдельного кредитования в разных банках.
СПРАВКА
Синдицированный кредит – это совместное кредитование крупных инвестиционных проектов несколькими банками. Средства, привлеченные по синдицированному кредиту, могут быть направлены на финансирование проектов, плату за товарно-материальные запасы, выполненные работы и оказанные услуги, а также на другие цели.