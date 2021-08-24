Погода
$ 84.39 - 84.72
€ 98.15 - 99.47

Нацбанк готовится к внедрению синдицированного кредитования

264  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нацбанк сообщил о разработке проекта о порядке осуществления синдицированного кредитования в Кыргызстане.

Утверждение проекта о порядке осуществления синдицированного кредитования в республике позволит решить следующие проблемы:

  1. отказ банками в выдаче заемщикам крупных кредитов для реализации крупных инвестиционных проектов;
  2. отсутствие нормативного правового акта, регулирующего порядок осуществления синдицированного кредитования.

Кроме того, регулирование осуществления синдицированного кредитования расширит возможности банков в предоставлении услуг, привлечет крупные инвестиционные проекты и сэкономит время, снизит затраты заемщиков, которые неизбежны в случае отдельного кредитования в разных банках.

СПРАВКА

Синдицированный кредит – это совместное кредитование крупных инвестиционных проектов несколькими банками. Средства, привлеченные по синдицированному кредиту, могут быть направлены на финансирование проектов, плату за товарно-материальные запасы, выполненные работы и оказанные услуги, а также на другие цели.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405376
Теги:
кредит, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  