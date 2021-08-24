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В российском регионе из-за ливней и селей пропали пять человек

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Пять человек пропали в Дагестане из-за ливня и схода селей. Об этом сообщает Mash Gor в своем Telegram-канале.

Как сообщают авторы канала, вечером 23 августа в регионе прошел сильный дождь с градом. Из-за непогоды в Гунибском районе 30 человек из туристической группы были заблокировали в ущелье Карадахская теснина. Часть туристов эвакуировали, двое пропали.

Кроме того, селевой поток унес две машины, в которых находились трое росссиян. Один из автомобилей нашли, в них не обнаружили водителя.

Сейчас пропавших ищут спасатели и более 500 местных жителей.

Ранее ливни в Крыму вызвали сход селевого потока и подтопления в нескольких населенных пунктах республики. Частные дома затопило в селе Соколиное Бахчисарайского района и в селе Куйбышево.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/405379
Теги:
Россия, сель
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