Погода
$ 84.39 - 84.72
€ 98.15 - 99.47

"Бир Дуйно Кыргызстан" сделало обращение в связи с событиями в Афганистане

249  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Партнерская сеть солидарности "Люди, меняющие мир" правозащитного движения "Бир Дуйно - Кыргызстан" опубликовала обращение. Правозащитники начали работу по анализу и оценке ситуации, с учетом новых вызовов и рисков как в Кыргызстане, так и в регионе для выработки стратегий по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

Мы приводим весь текст обращения правозащитников:

"Мы, лидеры сообществ, проживающих в зонах рисков, включая активистов приграничных сел Кыргызстана, эксперты и документалисты, работающие в формате "Права человека через искусство и культуру", адвокаты и журналисты, участники инновационного семинара "Права человека в период рисков и бедствий" с 22 по 27 августа 2021 года на Иссык Куле начинаем совместную работу по анализу и оценки окружения, с учетом новых вызовов и рисков как в Кыргызстане, так и в регионе стран Центральной Азии для выработки стратегий по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

Возникающие новые риски и бедствия, глобальные изменения, включая вооруженные конфликты, акты военной агрессии, социальные потрясения, демографические сдвиги, стремительная урбанизация и миграционные тенденции, а также изменение климата, кардинально меняют наш мир. Пандемия COVID-19 в еще большей степени обнажила многие внутренние проблемы в сфере гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, которые также обострились на фоне приграничных вооруженных конфликтов в Кыргызстане, высокого уровня насилия в отношении уязвимых групп местных сообществ, таких, как женщины, дети, люди с инвалидностью.

Ситуация в Афганистане требует от нас кыргызстанцев еще большего внимания к защите и продвижению универсальности прав и свобод человека, обеспечения благоприятных условий по защите прав беженцев, особенно женщин правозащитниц, укреплению партнерства с органами власти с сообществ до глобальных уровней, создания инклюзивных диалоговых платформ для доступа граждан к информации, вовлечения их к гражданскому участию в процессе принятия решений на всех уровнях власти на основе международных обязательств для обеспечения безопасности и продвижения позитивных реформ во имя развития, исключая дискриминацию и разные формы насилия.

Мы приветствуем организацию и проведение Курултая по поддержке и развитию нового женского Лидерства в Кыргызстане под эгидой вице-спикера Жогорку Кенеша КР госпожи Аиды Касымалиевой. Мы поддерживаем ЗАЯВЛЕНИЕ ДИАЛОГА ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ПРИНЯТОЕ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ "РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАСШИРЕНИИ УЧАСТИЯ И ЛИДЕРСТВА ЖЕНЩИН В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ И МИРОСТРОИТЕЛЬСТВЕ", включая помощь и защиту женщин правозащитниц Афганистана от 29 июля 2021 года.

Мы будем оказывать содействие в реализации Декларации Диалога женщин-лидеров, в которой была выражена признательность за текущую позитивную динамику регионального сотрудничества, подчеркнута роль женщин в решении глобальных и региональных проблем и выражена поддержка новаторской политике, направленной на расширение прав и возможностей, а также партнерства между женщинами Центральной Азии.

Мы поддерживаем новую власть инициативы президента КР господина Садыра Жапарова по укреплению межрегионального сотрудничества и вовлекаем сети солидарности и партнерства во имя устойчивого развития, укрепления мира, развивая демократию, обеспечивая защиту прав и свобод человека, от сообществ до Глобального, продвигая гендерное равноправие и гендерную справедливость, и новое женское лидерство в Кыргызстане.

Вместе, мы сила!", - написали правозащитники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405382
Теги:
Афганистан, права человека, правозащитники, Центральная Азия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  