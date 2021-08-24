"Бир Дуйно Кыргызстан" сделало обращение в связи с событиями в Афганистане

Партнерская сеть солидарности "Люди, меняющие мир" правозащитного движения "Бир Дуйно - Кыргызстан" опубликовала обращение. Правозащитники начали работу по анализу и оценке ситуации, с учетом новых вызовов и рисков как в Кыргызстане, так и в регионе для выработки стратегий по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

Мы приводим весь текст обращения правозащитников:

"Мы, лидеры сообществ, проживающих в зонах рисков, включая активистов приграничных сел Кыргызстана, эксперты и документалисты, работающие в формате "Права человека через искусство и культуру", адвокаты и журналисты, участники инновационного семинара "Права человека в период рисков и бедствий" с 22 по 27 августа 2021 года на Иссык Куле начинаем совместную работу по анализу и оценки окружения, с учетом новых вызовов и рисков как в Кыргызстане, так и в регионе стран Центральной Азии для выработки стратегий по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

Возникающие новые риски и бедствия, глобальные изменения, включая вооруженные конфликты, акты военной агрессии, социальные потрясения, демографические сдвиги, стремительная урбанизация и миграционные тенденции, а также изменение климата, кардинально меняют наш мир. Пандемия COVID-19 в еще большей степени обнажила многие внутренние проблемы в сфере гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав, которые также обострились на фоне приграничных вооруженных конфликтов в Кыргызстане, высокого уровня насилия в отношении уязвимых групп местных сообществ, таких, как женщины, дети, люди с инвалидностью.

Ситуация в Афганистане требует от нас кыргызстанцев еще большего внимания к защите и продвижению универсальности прав и свобод человека, обеспечения благоприятных условий по защите прав беженцев, особенно женщин правозащитниц, укреплению партнерства с органами власти с сообществ до глобальных уровней, создания инклюзивных диалоговых платформ для доступа граждан к информации, вовлечения их к гражданскому участию в процессе принятия решений на всех уровнях власти на основе международных обязательств для обеспечения безопасности и продвижения позитивных реформ во имя развития, исключая дискриминацию и разные формы насилия.

Мы приветствуем организацию и проведение Курултая по поддержке и развитию нового женского Лидерства в Кыргызстане под эгидой вице-спикера Жогорку Кенеша КР госпожи Аиды Касымалиевой. Мы поддерживаем ЗАЯВЛЕНИЕ ДИАЛОГА ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ПРИНЯТОЕ В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ "РОЛЬ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ОБЪЕДИНЕНИЙ В РАСШИРЕНИИ УЧАСТИЯ И ЛИДЕРСТВА ЖЕНЩИН В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ И МИРОСТРОИТЕЛЬСТВЕ", включая помощь и защиту женщин правозащитниц Афганистана от 29 июля 2021 года.

Мы будем оказывать содействие в реализации Декларации Диалога женщин-лидеров, в которой была выражена признательность за текущую позитивную динамику регионального сотрудничества, подчеркнута роль женщин в решении глобальных и региональных проблем и выражена поддержка новаторской политике, направленной на расширение прав и возможностей, а также партнерства между женщинами Центральной Азии.

Мы поддерживаем новую власть инициативы президента КР господина Садыра Жапарова по укреплению межрегионального сотрудничества и вовлекаем сети солидарности и партнерства во имя устойчивого развития, укрепления мира, развивая демократию, обеспечивая защиту прав и свобод человека, от сообществ до Глобального, продвигая гендерное равноправие и гендерную справедливость, и новое женское лидерство в Кыргызстане.

Вместе, мы сила!", - написали правозащитники.